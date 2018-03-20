صالح ناصر يدعو لإشراك أمن السلطة في التحقيق بحادثة استهداف موكب الحمدالله





ودعا ناصر لإشراك الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية في لجان التحقيق لقطع الطريق على أية تخمينات أو محاولات للعبث بالحالة الفلسطينية وهي تمر في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد.



وقال ناصر: "إنتفاضة القدس والحرية بحاجة على الدوام إلى تطويرات عبر زج المزيد من القوى وحشد الطاقات في ميادين الصدام مع الإحتلال والإستيطان".



وأكد أن حل ملف محاولة الإغتيال بإشراك الطرفين مع القوى الوطنية في التحقيق وإعلان النتائج من شأنه إزالة العوائق أمام إنهاء الإنقسام، وإنجاز المصالحة، التي تم التوافق عليها في القاهرة يومي 12/10 و22/11/2017.



وطالب ناصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعدم التسرع في إتخاذ إجراءات من شأنها أن تخلق المزيد من الصعوبات الحياتية لأهلنا في قطاع غزة، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له منذ أكثر من عشر سنوات.



ودعا ناصر إلى إغتنام كل الفرص الضرورية لإعادة بناء الوحدة الوطنية الإئتلافية عل أسس برنامجية كفاحية، وتطوير الدعوة لعقد المجلس وطني عبر إحالة الأمر إلى اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، ودعوة فورية لإجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تضم اللجنة التنفيذية ورئيسها، والأمناء العاملين ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة للإتفاق على إجراءات وآليات إنعقاد المجلس الوطني الجامع، ومخرجاته السياسية والتنظيمية.



رام الله - دنيا الوطندعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للإسراع في إنجاز التحقيق في جريمة محاولة إغتيال رئيس حكومة السلطة الفلسطينية ومدير المخابرات العامة، والإعلان عن النتائج وإحالة الفاعلين إلى المحاكمة العادلة.