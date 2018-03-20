بوتفليقة: من حق الجميع الوصول الى الحكم ولكن هناك شرط

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنه من حق الجميع السعي للوصول إلى الحكم، لافتا إلى أن هناك شرط وحيد لذلك.



وبحسب صحيفة (الشروق) الجزائرية، قال الرئيس الجزائري الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، في رسالة بمناسبة الاحتفالات بعيد النصر: "يحق للساحة السياسية في بلادنا أن تعرف تنوعا وصراع البرامج، وسعي الجميع للوصول الى سدة الحكم، ومن واجب الجميع المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية بشرط جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع".



وأضاف: "علينا أن نستلهم من عيد النصر أعيادا للانتصار على التخلف والتردي والتشتت، واجتياز الأزمات والظروف الصعبة، برص الصفوف وحشد الطاقات، والاقتداء بمثال الأسلاف الأمجاد, وضمان وحدتنا الوطنية، وسيادة قرارنا في جميع المجالات داخليا وخارجيا".



وتابع بقوله: "بلادنا تعاني مرة أخرى من تقلبات السوق العالمية، تقلبات أدت إلى فقدان نصف مداخيلها الخارجية، فإن الجزائر تصمد مرة أخرى وتسهر في كنف السيادة على تعبئة قدراتها لاجتياز هذا المنعرج الصعب، والحفاظ على مسار البناء والتشييد، والإقبال على اقتصاد متحرر من التبعية المفرطة للمحروقات".



ودخلت الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 سنة) عامها الأخير، بعد أن كانت أكثر فترات حكمه جدلا بسبب تعرضه، في نسيان/ أبريل 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالجزائر، في النصف الأول من 2019.