فيديو: مغادرة 23 دبلوماسيا روسيا مبنى السفارة الروسية في لندن

فيديو: مغادرة 23 دبلوماسيا روسيا مبنى السفارة الروسية في لندن
رام الله - دنيا الوطن
غادر الدبلوماسيون الروس المطرودون من بريطانيا على خلفية قضية سكريبال مع أفراد عائلاتهم مبنى السفارة الروسية في لندن، قاصدين المطار في طريقهم إلى روسيا.

وغادر الدبلوماسيون في قافلة تضم أكثر من 10 سيارات وحافلة صغيرة إلى مطار العاصمة البريطانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت عن طرد 23 دبلوماسيا من موظفي السفارة الروسية ضمن حزمة من العقوبات فرضتها على خلفية تعرض العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا للتسمم بمادة مشلة للأعصاب، وإثر مزاعم تورط روسيا بذلك.

وردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإغلاق القنصلية البريطانية في بطرسبورغ ووقف نشاط المجلس البريطاني في روسيا.


 

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