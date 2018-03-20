نافذ عزام: نساند الرئيس عباس في وجه "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، نافذ عزام مساندة حركته للرئيس محمود عباس في وجه صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها.



وقال عزام، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الثلاثاء، إن على الكل الفلسطيني أن يساند الرئيس في هذا الموقف الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال اتفاق وطني شامل.



وأشار عزام، إلى أن الموقف الحالي للإدارة الأمريكية غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية العالمية، وأن الإدارة الأمريكية تحاول فرض الاستسلام على الأمة بكاملها وعندما يرفض الرئيس ما تريده واشنطن فهذا يجعله في دائرة الاستهداف الأمريكي ونحن نسانده في مواقفه الرافضة لما يريده الرئيس الأمريكي من خلال ما تسمى بصفقة القرن.



وفي ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أوضح عزام، أن حركته تواصل اتصالاتها مع الجميع، وأن الأبواب لم تغلق في وجه اتمام اتفاق وطني لأنه الداعم الاساسي للحفاظ على المشروع الوطني.