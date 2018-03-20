ملحم: هذه أسباب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، إن ما يجب جبايته عن قطاع الكهرباء في غزة هو 70 مليون شيكل شهرياً؛ إلا أن ما يتم جبايته فعلياً فقط 20 مليون، وذلك لعدم تمكن سلطة الطاقة من القيام بمهامها بشكل كامل وذلك بسبب منع حماس لها.



وأضاف ملحم، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الثلاثاء، أن استمرار انقطاع الكهرباء بالقطاع يأتي نتيجة الأعباء المالية وسيطرة حماس على جبايتها ما يحول دون الالتزام بدفع فاتورة الكهرباء عن القطاع بشكل كامل.