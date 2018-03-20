الحساينة يبحث سير العمل في مشاريع المنحة الأمريكية

الحساينة يبحث سير العمل في مشاريع المنحة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة، اليوم، مع مارغريت ناردي مدير مؤسسة INL  التابعة  لوزارة الخارجية الأمريكية، سير العمل في المشاريع التي تشرف على تنفيذها وزارة الأشغال والمموله أمريكيا في قطاع المنشات الحكومية والمقرات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء الحساينة بناردي، في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة م.فايق الديك، وقال الحساينة أنه يتوجب القفز على كافة العراقيل، التي من الممكن أن تشكل عائقا أمام تقدم العمل، مضيفا أنه ينبغي رفع مستوى التنسيق والتعاون لانجاز العمل كما هو مخطط ل.

من جهتها قالت ناردي أن مؤسسة INL تسعى للخروج بانجازات في قطاع المنشات الحكومية والمقرات الأمنية عبر تمويل هذه المشاريع، مشيرة الى أهمية التعاون مع الوزارة لتذليل العقبات أمام انجاز العمل وتسليمه في الوقت المحدد.

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