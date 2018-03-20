فتوح: من المهم ايجاد آلية جديدة للمفاوضات بعد انحياز أمريكا لإسرائيل

أكد روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مفوض العلاقات الدولية، على أهمية إيجاد الية دولية جديدة للمفاوضات بعد تبني الولايات المتحدة الامريكية سياسات منحازة للاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا رفض الشعب الفلسطيني لاي مبادرة تتجاوز حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني يتطلع الى تحقيق سلام عادل قائم على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .







جاء ذلك خلال لقاء جمع فتوح، مع آن صوفي نيلسون القنصل العام السوويدي لدى فلسطين، حيث أطلعه على اخر التطورات والمستجدات على صعيد المصالحة الوطنية والوضع السياسي.





رام الله - دنيا الوطنوبين فتوح التداعيات الخطيرة لحادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، الاسبوع الماضي في غزة، والتي وصفها بالعمل "الاجرامي" الذي يهدف الى افشال جهود المصالحة الوطنية، وتكريس الانقسام ، مؤكدا ان قطاع غزة جزء اصيل من الوطن الفلسطيني وينال الاهتمام الكبير من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.وأعلن فتوح عن استمرار الترتيبات لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني اواخر الشهر المقبل لمناقشة الاوضاع السياسية .كما واستعرض فتوح مع تواصل انتهاكات واجراءات الحكومة الاسرائيلية على الارض محذرا من المخططات الاحتلالية الهادف لخلق واقع يفضي الى حل سياسي ينسجم مع الرؤية الاسرائيلية .وثمن فتوح مواقف السويد الداعمة للقضية الفلسطينية ، مؤكدا اهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الاصدقاء في السويد ومختلف الدول الاوروبية.