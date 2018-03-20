سلطة النقد تُكرم موظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم

سلطة النقد تُكرم موظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية ومشاركة محافظ سلطة النقد، السيد عزام الشوا، أقامت سلطة النقد الفلسطينية، احتفالاً تكريماً للموظفات العاملات في سلطة النقد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، ويوم الأم.

وخلال كلمته في الاحتفال، أشاد المحافظ بالدور البارز للمرأة الفلسطينية في مسيرة التنمية، وبناء المؤسسات الفلسطينية، وإنجازاتها المميزة في كافة المجالات لاسيما المصرفية والاقتصادية، مؤكداً على أن المرأة الفلسطينية، أثبتت وعلى مر العصور قدرتها الفعالة جنباً إلى جنب مع الرجال في تنمية المجتمعات، وتبوأت المناصب القيادية في المؤسسات الفلسطينية، ونجاحها في إدارة دفتها إلى الرقي والتطور.
 
وثمن المحافظ جهود جميع الموظفات العاملات في القطاع المصرفي، ودورهن في المحافظة على تطويره وتنميته، مشيراً إلى أن عدد الموظفات في سلطة النقد الفلسطينية ارتفع منذ تأسيسها عام 1995 من ثماني موظفات إلى 97 موظفة في عام 2018، أي بما يقارب 30% من عدد العاملين في سلطة النقد والبالغ عددهم 340 موظفاً وموظفة.

وتم خلال الاحتفال، توزيع هدايا تكريمية على موظفات سلطة النقد تقديراً لجهودهن.

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