اللواء حازم عطا الله يستقبل نائب رئيس الشرطة الفيدراية الالمانية

رام الله - دنيا الوطن

استقبل اللواء حازم عطا الله مديرعام الشرطة اليوم الثلاثاء، جوركين تشيوبيرت نائب رئيس الشرطة الفيدراليةالألمانية والوفد المرافق له في مدينة رام الله.



وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن اللواء عطا الله، رحب بالوفد وقدم شرحاً وافياً عن الشرطة الفلسطينية وتطورها والخدمات التي تقدمها في مجال محاربة الجريمة وجهودها في حفظ الأمن والنظام العام.



وتحدث عن عدد من محاور العمل الشرطي وما تواجهه الشرطة من تحديات ومعيقات في مجال التنقل وحرية الحركة في المناطق خارج منطقة السيطرة الكاملة، إضافة إلىعدد من المعيقات الأخرى.



وأكد اللواء عطا الله، على ان الشرطة الفلسطينية كما كل الشرطة في العالم تهدف إلى بناء علاقة طيبة مع مواطنيها وتتميز بتقديم خدمات فعالة وبمهنية واقتدار، وبين تأثير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تقديم الخدمات للجمهور وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها فلسطين والمنطقة.



وثمن العلاقة والاحترام المتبادل بين الشرطة الفلسطينية والشرطة الفيدرالية الألمانية والدعم اللوجستي والتدريبي التي تقدمها الحكومة الألمانية للشرطة الفلسطينية.



من جهته عبر جوركين تشيوبيرت عن شكره وامتنانه للواء حازم عطا الله على حفاوة الاستقبال، وأكد أن الشرطة الفلسطينية متطورة في عملها وأدائها كما أكد على الاستمرار في تقديم الدعم الالماني في المجالات اللوجستية والتدريبية،

وابدى تفهمه لما طرحه اللواء حازم مدير عام الشرطة حول المعيقات والتحديات.



وأضاف البيان، أن الوفد برفقة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة والعقيد ناصر ابو حناني مدير ادارة الحراسات بالشرطة حضر عروض لادارة الحراسات في مقر الطيرة شملت عرض لامن المنشاة، وحدة الاقتحام، وحدة الخياله

وموسيقى الشرطة.