عشراوي: يجب أن يلعب المجتمع الدولي دوراً لوقف انتهاكات الاحتلال

شددت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ضرورة، أن يلعب المجتمع الدولي دوراً أكثر فاعلية، وتأثيراً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المباشرة لقرارات المنظمة الدولية، والضغط من أجل زيادة المساعدات المقدمة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على تحديها للإدارة الدولية.



جاء ذلك، خلال استقبالها اليوم الثلاثاء، لجوليان ثوني ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين، لبحث آخر التطورات السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً.



وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، أكدت عشراوي على عمق العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين السويسري والفلسطيني، وأهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك في جميع القطاعات، كما شكرت الحكومة السويسرية على تصويتها لصالح فلسطين في الأمم المتحدة تاريخياً، وخاصة فيما يتعلق بالقدس والمستوطنات، ووقوفها إلى جانب السلام والعدالة الدولية.



وناقش الطرفان أيضاً، آخر المستجدات على أرض الواقع وانتهاكات حكومة إسرائيل الائتلافية المتطرفة للقوانين والقرارات الدولية والدولية الإنسانية ومواصلتها لسياساتها الاستيطانية وتعزيز نهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري وتدعيم ثقافة الكراهية عبر تشويه النظام القانوني، والقضائي داخل إسرائيل وتشريعها قوانين واتخاذها قرارات عنصرية آخرها قرار تخفيف ثلث مدة الحكم على الجندي "اليئور ازريا" الذي أطلق النار على الفتى عبد الفتاح الشريف، وهو ملقى على الأرض وقتله في الخليل، بحيث يصبح مجموع المدة التي سيقضيها في السجن 9 أشهر فقط، وسيتم الإفراج عنه بتاريخ 10 أيار/ مايو المقبل.



وقالت في هذا الصدد:" يصدرون أحكاماً مجحفة ومبالغ بها بحق الفلسطينيين فيما لا يعاقبون جنودهم ومستوطنيهم المتطرفين غير الشرعيين على جرائمهم بحق شعبنا الأعزل".



كما جرى خلال اللقاء، بحث قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة بما فيها إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وتقليص تمويل وكالة (أونروا) وقرارها نقل السفارة إلى القدس وغيرها من القرارات والتوجهات التي تدفع باتجاه تدمير احتمالات السلام، وتنهي بشكل فعلي حل الدولتين.



وفي نهاية اللقاء، أطلعت عشراوي المسؤول السويسري على الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك، التفجيرات الأخيرة في قطاع غزة، وأثرها على جهود إنهاء الانقسام، حيث أعربت عشراوي عن تقديرها العميق للجهود السويسرية الإيجابية في هذا المجال، كما أطلعته على تحضيرات عقد المجلس الوطني نهاية الشهر المقبل، وخطوات القيادة لتفعيل وتطوير النظام السياسي الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطن