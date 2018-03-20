فيديو وصور: بلدية غزة تنظم معرضاً تراثياً بمناسبة (يوم الأرض)

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خاص دنيا الوطن - محمد جلونظمت قرية الفنون والحرف في بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، معرضاً تراثياً بعنوان "المنتوجات التراثية والأشغال اليدوية"؛ بمناسبة الـ (30) من آذار/ مارس، والذي يصادف يوم الأرض، للمساهمة في إحياء يوم من أيام الذاكرة الوطنية الفلسطينية، والتمسك بالهوية الفلسطينية، وذلك في مقر القرية بأرض الكتيبة وسط مدينة غزة.وقال المهندس عماد صيام مدير عام دائرة الشؤون الثقافية في بلدية غزة: إن البلدية أقامت هذا المعرض بمناسبة يوم الأرض في الـ (30) من آذار/ مارس، للتمسك بالتراث الفلسطيني، ليبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، لافتاً إلى أن التراث الفلسطيني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض والهوية الفلسطينية.بدورها، أكدت المهندسة نهاد شقليه، مدير قرية الفنون والحرف في بلدية غزة، أن المعرض يجمع الكثير من الأشغال اليدوية والمنتوجات التراثية، التي لها علاقة وصلة بالأجداد كالتطريز والنقش على الخشب والبورسلان والنحاسيات، وغيرها.ولفت شقليه إلى أن عدد المشاركين تجاوز الـ (40) مشاركاً من مختلف محافظات قطاع غزة، لتشمل على أنشطة عديدة منها المأكولات والأشغال اليدوية والتراثية.