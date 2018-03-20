فيديو: "حُطْ حَالَك مَكانِي".. حملة بغزة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع

فيديو: "حُطْ حَالَك مَكانِي".. حملة بغزة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
أطلقت الحملة الوطنية لمواءمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، حملة بعنوان "حط حالك مكاني"، من أجل الضغط والمناصرة، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول لحقوقهم في كافة الخدمات من تعليمية، وصحية، والعمل، بالإضافة إلى حرية التنقل، وذلك في مقر بيت الصحافة وسط مدينة غزة.

وقال محمد العربي منسق الحملة الوطنية: إن الحملة رصدت فجوات كبيرة بين ما هو على أرض الواقع وكل من القوانين الفلسطينية والاتفاقات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أنه كان لابد من إطلاق حملة لردم الفجوات، ورفع الصوت عالياً لفضح كافة الانتهاكات المتعلقة في الحق الأساسي لهم.

وأكد العربي، أن الحملة تهدف إلى المساهمة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى، الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي، ومساعدتهم للاندماج داخل المجتمع، مشيراً إلى أنها ركزت على زيادة فرص العمل لهم من خلال دمجهم في الشركات والمؤسسات العامة، كجزء من قوة العمل المنتجة.

فيديو: جانب من الفعالية
 

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