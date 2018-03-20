الشرطة تكشف ملابسات سرقة قرابة (120) ألف شيكل من مطعم بجنين

الشرطة تكشف ملابسات سرقة قرابة (120) ألف شيكل من مطعم بجنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة ملابسات سرقة (120) ألف شيكل من داخل مطعم في مدينة جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها صاحب أحد المطاعم في مدينة جنين، حول سرقة نقود من ماكينة الكاش من قبل مجهول، وعلى فترات وقدر قيمة المبلغ المسروق بقرابة (120) ألف شيكل.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة من قبل شرطة المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وهو أحد العاملين في المطعم وباستدعائه وتدوين أقواله، أفاد بقيامه بسرقة النقود من ماكينة الكاش داخل المطعم عدة مرات، وأنه كان يقوم بمحاسبة الزبائن دون أن يضع الحساب داخل الماكينة، واستمر على هذا النحو قرابة الأربع سنوات.

وأكد البيان توقيف المشتبه، وإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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