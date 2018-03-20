التربية تُطلق مسابقة "الطالب الجامعي الباحث"

التربية تُطلق مسابقة "الطالب الجامعي الباحث"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، المسابقة الوطنية الأولى في البحث العلمي، تحت عنوان (الطالب الجامعي الباحث)، حيث تستهدف هذه المسابقة طلبة الجامعات الفلسطينية الملتحقين بمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي لدى طلبة الجامعات، لمواصلة نشاطاتهم ومبادراتهم البحثية، ونشر ثقافة البحث العلمي؛ مما يسهم في رفع جودة مخرجات الأبحاث، وتحقيق الجودة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تشمل مجالات متعددة كالهندسة، والرّيادة، والتكنولوجيا، ونظم المعلومات، والعلوم الاجتماعية والتربوية، والعلوم الإدارية والمالية والقانون، والعلوم الطبية والطبيعية، مشيرةً إلى جوائز، ستُمنح للفائزين بالمراكز المتقدمة لفئات مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وأهابت الوزارة بالطلبة مراجعة عمادة البحث العلمي، كلّ في جامعته، داعيةً للمشاركة الفاعلة في هذه المسابقة، لما لها من أثر في دفع عجلة البحث العلمي في فلسطين إلى الأمام.

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