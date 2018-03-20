الإدارة الأمريكية تُبلغ إسرائيل تأجيل الإعلان عن (صفقة القرن)

أبلغت الإدارة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية، نيتها تأجيل الإعلان عن مبادرة السلام التي عُرفت إعلامياً باسم (صفقة القرن)، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة العبرية اليوم الثلاثاء.





رام الله - دنيا الوطنونقلت القناة عن مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية لم تسمه، قوله: إنه لا توجد نية لدى الإدارة الأميركية بالإعلان عن الصفقة بسبب الصراع المتزايد مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية، ترغب في تقديم الخطة وسط حالة من الهدوء، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال مصدر مسؤول من الإدارة الأميركية للقناة: "إن التأجيل سيكون طويلاً جداً، وربما يتم الانتظار لحين استبدال الرئيس محمود عباس من منصبه"، على حد تعبيره.ويقول مؤيدون للخطة: إنه مع وجود أبو مازن لا يمكن التقدم في هذه الخطة، وسيكون من الصعب التحرك نحو السلام في ظل الخلافات مع الإدارة الأميركية، مشيرين إلى مقاطعة السلطة لمؤتمر عقد في البيت الأبيض مؤخراً بشأن غزة، ما يشير إلى أن السلطة الفلسطينية، تواصل رغبتها في مقاطعة الإدارة الأميركية، بحسب قولهم.