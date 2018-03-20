الشرطة الإسرائيلية تحقق مع 18 موظفًا بوزارة التعليم

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن الشرطة الإسرائيلية، تشتبه باحتيال 18 موظفًا في وزارة التعليم، بينهم بعض المسؤولين الكبار، وسرقة أكثر من 20 مليون شيكل بواسطة تقديم تقارير كاذبة حول فحص الوظائف النهائية والمشاريع في المدارس الثانوية.



وقامت الشرطة، أمس، باحتجاز المشبوهين للتحقيق معهم بشبهة خرق الثقة والاحتيال والتسجيل الكاذب في وثائق رسمية والتزوير وغسيل الأموال.



وتم بعد التحقيق الأولي إطلاق سراح غالبية المحتجزين بشروط، من بينها إبعادهم عن الوزارة لفترات تتراوح بين 15 و60 يوما، وعدم الاتصال مع ضالعين آخرين في القضية ومع موظفي الوزارة، لفترة تتراوح بين شهر وشهرين، كما طولبوا بإيداع كفالة شخصية بقيمة 10 آلاف شيكل.



وكانت الشرطة قد أجرت تحقيقا سريا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في أعقاب تلقي شكوى في الوزارة، أثارت الشبهات بحدوث أمور غير منتظمة في فحص الوظائف من قبل المشبوهين. ويشتبه قيام بعضهم بفحص الكثير من الامتحانات الشفوية والكتابية على حساب ساعات عملهم الاعتيادية في الوزارة، وتلقوا في المقابل أجرا مضاعفا.



يشار إلى أن هناك حوالي 30 ألف طالب يدرسون في التعليم المهني التكنولوجي. ويقوم هؤلاء بتقديم وظائف نهائية بدلا من امتحانات البجروت. ويتولى مقيّمو الوظائف فحصها وإجراء امتحانات شفوية للطلاب، ويتقاضون حوالي ألف شيكل عن كل طالب.



وقال المدير العام للوزارة، شموئيل أبوآب، أمس، إنه يسود التقدير بأن المشبوهين ادخلوا إلى جيوبهم أجرة فحص عدة آلاف من الوظائف طوال السنوات الأربع الأخيرة.