إصابة عدد من الطلاب بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

إصابة عدد من الطلاب بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من طلاب مدارس اللبن الشرقية جنوب نابلس اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي تجاههم، وذلك أثناء توجههم إلى مدارسهم الواقعة على شارع رام الله– نابلس الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، هاجمت الطلبة في محاولة لمنعهم من التوجه إلى مدارسهم، كما هاجمت الأهالي المتوجهين إلى أعمالهم خارج القرية، واعتدت على عدد من السائقين، وقامت بحجزهم، بعد نصب حاجز على مدخل القرية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

في السياق، احتجزت قوات الاحتلال شاباً من قرية اللبن الشرقية، واعتدت عليه بالضرب، ولكن تدخل الأهالي حال دون اعتقاله.

أخبار ذات صلة

عضو كنيست يتهم العليا بإعادة مبعدي (مرج الزهور)

عضو كنيست يتهم العليا بإعادة مبعدي (مرج الزهور)

الاحتلال يأخذ قياسات منازل في بيت أمر وينصب حواجز

الاحتلال يأخذ قياسات منازل في بيت أمر وينصب حواجز

المفوض السامي لحقوق الإنسان: قلقون على وضع الأسيرة عهد التميمي

المفوض السامي لحقوق الإنسان: قلقون على وضع الأسيرة عهد التميمي

إسرائيل ستسحب المواطنة من نواب مقدسيين

إسرائيل ستسحب المواطنة من نواب مقدسيين

الاحتلال يتوغل شرقي خانيونس ويستهدف الصيادين في بحر السودانية

الاحتلال يتوغل شرقي خانيونس ويستهدف الصيادين في بحر السودانية

الاحتلال يعتقل 17 شابًا في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 17 شابًا في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من الطلاب بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

إصابة عدد من الطلاب بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

عضو كنيست يتهم العليا بإعادة مبعدي (مرج الزهور)

عضو كنيست يتهم العليا بإعادة مبعدي (مرج الزهور)

الاحتلال يأخذ قياسات منازل في بيت أمر وينصب حواجز

الاحتلال يأخذ قياسات منازل في بيت أمر وينصب حواجز

المفوض السامي لحقوق الإنسان: قلقون على وضع الأسيرة عهد التميمي

المفوض السامي لحقوق الإنسان: قلقون على وضع الأسيرة عهد التميمي

عربي

صور جوية: شاهد الدمار الهائل بمدينة &#34;الرقة&#34; السورية

صور جوية: شاهد الدمار الهائل بمدينة "الرقة" السورية

دي مستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي

دي مستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي

الوليد بن طلال يكشف تفاصيل اتفاقه السري مع السلطات السعودية

الوليد بن طلال يكشف تفاصيل اتفاقه السري مع السلطات السعودية

الدين العام للأردن يرتفع الى 38.69 مليار دولار

الدين العام للأردن يرتفع الى 38.69 مليار دولار

منوعات

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

صور: شاهد جمال زوجة محمد زيدان الأوروبية

صور: شاهد جمال زوجة محمد زيدان الأوروبية