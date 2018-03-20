عضو كنيست يتهم العليا بإعادة مبعدي (مرج الزهور)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي)، اتهم أمس الاثنين، قضاة المحكمة العليا بأنهم أعادوا إلى إسرائيل 400 فلسطيني من حركة حماس، الذي أبعدوا إلى لبنان في فترة حكومة رابين (المبعدون إلى مرج الزهور)، وهذا على الرغم من أن المحكمة العليا صادقت بالذات على إبعادهم، والحكومة هي التي قررت تقليص المدة التي حددتها للطرد.



وقررت حكومة رابين في 1992 تقليص فترة الطرد إلى سنة وسنتين، بناء على أوامر الدفاع في حالات الطوارئ، وبعد ذلك تقرر تقليص الفترة إلى النصف، في أعقاب الضغط الذي مارسته الإدارة الأمريكية.



وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، قال يوغيف أنه في عام 1992، "قررت المحكمة العليا برئاسة أهارون براك إعادة أكثر من 400 فلسطيني من لبنان، الذين كنا قد أبعدوا بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وجلب القرار إلى مستوطنات الضفة الغربية والخط الأخضر عمليات لا أحد يعرف كم عدد الإسرائيليين، الذين قتلوا فيها نتيجة لقرار المحكمة العليا".



وزعم يوغيف أن رئيس المحكمة السابق أهارون باراك كان يترأس الهيئة القضائية التي ناقشت الالتماسات ضد طرد قادة حماس، لكن باراك تم تعيينه رئيساً فقط في عام 1995. وفي ذلك الوقت، ترأس القاضي مئير شمغار الهيئة التي ناقشت الالتماسات ضد طرد قادة حماس.



وقال يوغيف ذلك في المقابلة مع إذاعة الجيش، مباشرة بعد اعتذاره عن وصفه للمحكمة العليا، قبل يومين، بأنها "عامود المجزرة"، والزعم أنها ساهمت في مقتل الجنود بعدم السماح بالردع من خلال هدم المنازل سريعًا.



وفي رده على توجه (هآرتس) إليه، بشأن ادعاءاته، قال يوغيف: إنه استل المعلومات من ذاكرته، وقال إن الأمر قد يحتاج إلى فحص آخر.