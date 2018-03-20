الاحتلال يأخذ قياسات منازل في بيت أمر وينصب حواجز

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على أخذ قياسات عدد من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ونصبت عدة حواجز على مداخل المدينة، وعدد من بلداتها.



وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال، داهمت فجراً وسط البلدة، ومنطقة الظهر، وفتشت عدداً من المنازل القديمة، وصورتها، وأخذت قياسات على أسطحها، مستخدمة سلالم حديدية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، على الطريق الالتفافي قرب مدخل قرية شعب البطم شرق بلدة يطا، وعلى مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.