القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الابتزاز عبر (فيسبوك)





رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، عن جريمة ابتزاز وتهديد مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وألقت القبض على المشتبه بهم.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مواطناً تقدم بشكوى حول قيام مجهولين بتهديده وابتزازه بنشر صور ومقاطع فيديو سرية خاصة به على الإنترنت، ومطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو.وأضاف البيان، أن وحدة الجرائم الإلكترونية بإدارة المباحث العامة، باشرت بإجراءات البحث والتحري، حيث تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص وبتدوين أقوالهم أفادوا بقيامهم بتهديد وابتزاز المشتكي.وأكد البيان توقيف المشتبه بهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.