محمد بن سلمان: أموالي 51% للناس.. و49% لنفسي

وأضاف: "ما أفعله، هو إنفاق جزء من وارداتي الشخصية على الأعمال الخيرية، حيث أصرف ما لا يقل عن 51% من دخلي على الناس و49% على نفسي".





رام الله - دنيا الوطنقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: إنه لم يغير نمط حياته الخاصة خلال العشرين عامًا الماضية، لكنه اعترف بأنه رجل غني، لكنه ليس غاندي أو مانديلا.وخلال مقابلة أجراها بن سلمان مع شبكة (CBS) الأمريكية، أكد ولي العهد: "حياتي الشخصية تمثل ما أود تركه لنفسي، ولا أسعى إلى لفت انتباه الآخرين إليها، ولو تريد بعض الصحف قول شيء حول ذلك، فهذا شأنها".وأضاف: أما فيما يتعلق بإنفاقي الشخصي، فإنني شخص غني ولست فقيرًا، لكن لست غاندي أو مانديلا، أنا فرد من العائلة الحاكمة الموجودة منذ مئات السنوات قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، نمتلك مساحات كبيرة جداً من الأراضي، وحياتي الخاصة هي كما كانت على مدى 10 أو 20 سنة"، وفق مانقلت (روسيا اليوم).