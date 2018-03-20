دي مستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستور: إن سوريا تتجه نحو تقسيم "كارثي"، مرجحاً عودة تنظيم الدولة إليها، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.



وأكد دي ميستورا في معهد للدراسات العليا بجنيف: "الحقيقة تكمن في أن التقسيم الهادئ لسوريا، والذي مرت عليه فترة زمنية طويلة وما نراه في الوقت الراهن من فقدان السيطرة على مناطق مختلفة في سوريا، سيكون له تأثير كارثي ليس فقط على سوريا بل والمنطقة بأسرها.



وأوضح المبعوث الأممي، أن التسوية الشاملة للأزمة السورية لن تنجح دون مشاركة المستبعدين، وخاصة الأغلبية السنية.