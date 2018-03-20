بعد خطاب الرئيس محمود عباس.. كيف ردّت القيادة الإسرائيلية؟





من جهته، قال غال بيرغر المراسل العسكري لإذاعة (ريشت كان): "أبو مازن ألقى القنبلة في يد حماس، فكيف ستنفجر؟ يعتمد ذلك على العديد من المتغيرات التي يصعب معرفتها".





وأضاف: "أبو مازن أوضح هذه الليلة إما أن غزة كلها تحت سيطرتي أو ستتحمل حماس العواقب، وهذا يعني (طريق مسدود)".

بدوره، نقل موقع (مفزاك لايف) العبري عن الوزير يسرائيل كاتس قوله: "أبو مازن يثبت أنه لا يزال رئيس عصابة إرهابية وليس قائداً سياسياً يطمح للسلام"، على حد زعمه.المراسل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت): "الليلة الماضية، كانت آخر مسمار في نعش (اتفاق المصالحة الفلسطينية 2017)، الذي وُقّع في القاهرة قبل ستة أشهر".