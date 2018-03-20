بعد خطاب الرئيس محمود عباس.. كيف ردّت القيادة الإسرائيلية؟

في أول رد فعل إسرائيلي على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع القيادة الفلسطينية أمس الاثنين، وبالتحديد عندما وصف ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في تل أبيب (بإبن الكلب)، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الهجمة الكلامية التي شنها أبو مازن على فريدمان تضع النقاط على الحروف".
وأضاف: "للمرة الأولى منذ عشرات السنين لم تعد الإدارة الأمريكية تدلل القيادة الفلسطينية، بل الآن تقول لها كفى، ويبدو أن الصدمة جعلت القيادة الفلسطينية تفقد صوابها"، على حد زعمه.
بدورها، نقلت صحيفة (معاريف) العبرية عن جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط قوله: "كلمات أبو مازن ضد فريدمان (خطاب كراهية)".
صحيفة (يديعوت أحرونوت) أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت الرئيس محمود عباس موجهة رسالة له: "إما أن تختار الكراهية أو استمرار المساعدات للفلسطينيين".
من جانبه، قال يائير لابيد عضو الكنيست: "إذا لم يتراجع أبو مازن عن تصريحاته ضد فريدمان، فإننا ندعو المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول التي تدعم السلطة الفلسطينية لفرض عقوبات على السلطة".
بدوره، نقل موقع (مفزاك لايف) العبري عن الوزير يسرائيل كاتس قوله: "أبو مازن يثبت أنه لا يزال رئيس عصابة إرهابية وليس قائداً سياسياً يطمح للسلام"، على حد زعمه.
المراسل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت): "الليلة الماضية، كانت آخر مسمار في نعش (اتفاق المصالحة الفلسطينية 2017)، الذي وُقّع في القاهرة قبل ستة أشهر".
المراسل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت): "الليلة الماضية، كانت آخر مسمار في نعش (اتفاق المصالحة الفلسطينية 2017)، الذي وُقّع في القاهرة قبل ستة أشهر".
من جهته، قال غال بيرغر المراسل العسكري لإذاعة (ريشت كان): "أبو مازن ألقى القنبلة في يد حماس، فكيف ستنفجر؟ يعتمد ذلك على العديد من المتغيرات التي يصعب معرفتها".
وأضاف: "أبو مازن أوضح هذه الليلة إما أن غزة كلها تحت سيطرتي أو ستتحمل حماس العواقب، وهذا يعني (طريق مسدود)".