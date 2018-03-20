الوليد بن طلال يكشف تفاصيل اتفاقه السري مع السلطات السعودية

الوليد بن طلال يكشف تفاصيل اتفاقه السري مع السلطات السعودية
الأمير الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس شركة المملكة القابضة، رجل الأعمال الأمير السعودي الوليد بن طلال، إنه يؤيد الحملة التي بدأتها السلطات في المملكة ضد الفساد، والتي بموجبها احتجزت مئات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض.

وأضاف الأمير السعودي، في الظهور التلفزيوني الأول له بمقابلة مع شبكة (بلومبرغ) الأمريكية: "أقف مع حملة مكافحة الفساد التي حصلت في السعودية، وللأسف كنت أنا ضمن تلك المجموعة، ولكن لحسن الحظ انتهى الأمر، وعادت حياتي لوضعها الطبيعي، ولذا لست من النوع الذي سيقول أسامح لكن لا أنسى، أنا أقول: "أنا أسامح وأنسى أيضاً".

وأوضح الوليد بن طلال، في المقابلة التي بثت، اليوم الثلاثاء 20 آذار/ مارس، أنه أبرم اتفاقاً مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه، رافضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة، لكنه قال: إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركته للاستثمار العالمي، وقال: إن العملية مع الحكومة مستمرة.

بدوره، كشف الصحفي الشهير إيريك شاتزكير، الذي أجرى المقابلة مع الملياردير السعودي، عن وجود اتفاق أبرمه الوليد بن طلال مع الحكومة السعودية، منوهاً إلى أن التفاصيل، سيتم الكشف عنها، اليوم الثلاثاء، مع بث اللقاء كاملاً.

وأضاف، في إفادته حول المقابلة خلال إحدى النشرات الإخبارية: "لقد تحدثنا عن أعماله واستثماراته، وكل الأسئلة ستجد الإجابات خلال عرض اللقاء اليوم".

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