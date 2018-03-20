هل يعلن ترامب عن صفقة القرن خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس)، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي روجت منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، لقرب الإعلان عن (صفقة القرن) المتعلقة بالتوصل لتسوية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "اختارت أن تتريث في إطلاق الخطة (صفقة القرن) رغم أنها أعلنت من خلال مبعوث الرئيس ترامب للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات أكثر من مرة شبه اكتمالها، واستعدادها لإطلاقها بغض النظر عن مشاركة الفلسطينيين أو عدم مشاركتهم".



ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها، قولها: إن ذلك كان متوقعاً أن تتخذ الإدارة الأميركية من زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن التي بدأت أمس الاثنين، وسيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض رسمياً اليوم، فرصةً لكشف تفاصيل خطة سلام الشرق الأوسط التي طال انتظارها بعد وضع فريق الرئيس الأميركي المكون من صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وسفيره في إسرائيل ديفيد فريدمان اللمسات الأخيرة على (صفقة القرن).



وحسب الصحيفة، فإن ولي العهد السعودي الذي تسلط كل الأضواء عليه في الوقت الراهن "لا يرى في اللحظة الحالية فرصة مواتية لإعلان خطة تتنافى عملياً مع ما يسمى خطة السلام العربية، التي هي في الحقيقة خطة سلام سعودية كانت تبنتها جامعة الدول العربية قبل 16 عاماً، خاصة وأن الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل أولاً، ونقل السفارة يوم عيد الاستقلال الإسرائيلي (يوم النكبة الفلسطينية) 14 أيار/ مايو 2018 ثانياً، كانت مفاجئة وسريعة ومليئة بالدراما بالنسبة للسعوديين ولكل الدول العربية، مما يُصعب المصادقة على هذه الخطة بالسرعة التي تريدها إدارة ترامب".



وكان "فريق ترامب للسلام" بقيادة المستشار الأكبر (صهره) جاريد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات، وسفيره ديفيد غرينبلات، يعملون على خطة لإعادة إطلاق محادثات السلام لأشهر عديدة، ولكنها اصطدمت بحائط إعلان ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل يوم السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017 الماضي، ومنذ ذلك الحين يرفض الفلسطينيون الدخول في أي اتصالات مع مستشاري ترامب.



وحسب الصحيفة، فقد أقر المصدر بدخول عامل تعقيد آخر، وهو الوضع السياسي الإسرائيلي المرتبك بسبب ما يواجه نتنياهو من اتهامات بالفساد والتزوير، ما قد يضطره للدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأن متاعبه القانونية هذه ستجعله أقل ميلًا لتقديم تنازلات للفلسطينيين لأن ذلك قد ينفر قاعدته اليمينية.



من جهتها تصر صحيفة (نيويورك تايمز) التي كانت قد نشرت تقريراً الأسبوع الماضي تقول فيه "بأن هناك تسارعاً في وتيرة النشاط داخل البيت الأبيض توحي بأنه، وبغض النظر عن الرياح السياسية المعاكسة، فان السيد ترامب سيكشف قريباً عن مخطط تفصيلي قال أحد مساعديه الكبار بأنه يهدف لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على الالتفاف حول والعقبات إلى اتفاق".



وأكدت نيويورك تايمز، أن "الخطة لن تدعو، على سبيل المثال، إلى تنفيذ حل الدولتين كأحد أهدافها، ولكنها ستشير إلى سبل من شأنها أن تساهم في إقامة دولتين، كما أنها لن تدعو إلى حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولكنها ستقدم خطوات للتعامل مع قضية اللاجئين".



وبحسب الصحيفة، فقد "وصف مساعدو ترامب وثيقة (خطة القرن) بأنها متعددة الصفحات، وتضم مرفقات، تقترح حلولاً لجميع النزاعات الرئيسية: الحدود والأمن واللاجئين ومركز القدس، لقد توقعوا أن يجد الإسرائيليون والفلسطينيون أشياء في الخطة لتبنيها وأخرى لمعارضتها".



وتقوم خطة ترامب (صفقة القرن) بحسب المعلومات التي جمعتها القدس على أربع مرتكزات رئيسية: القدس الموحدة عاصمة إسرائيل؛ إنهاء قضية اللاجئين وحق العودة؛ ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة للسيادة الإسرائيلية، والإبقاء على جيش الاحتلال في الأغوار وفي الضفة الغربية المحتلة، وأن ما تبقى من "محفزات للفلسطينيين" ما هو إلا تفاصيل تساعدهم (الفلسطينيين) على "العيش الأفضل"، حسب الصحفية.