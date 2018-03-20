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العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار
2018-03-20
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل
الدينار الأردني: 4.88 شيكل
اليورو الأوروبي: 4.26 شيكل
الجنيه المصري: 0.19 شيكل
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