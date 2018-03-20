العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار



الدينار الأردني: 4.88 شيكل



اليورو الأوروبي: 4.26 شيكل



الجنيه المصري: 0.19 شيكل





رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل