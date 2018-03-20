الثلاثاء: انخفاض على درجات الحرارة والجو ربيعي ولطيف

الثلاثاء: انخفاض على درجات الحرارة والجو ربيعي ولطيف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/03/21: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/03/22: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/03/23: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 22-12 24-14 28-19 بيت لحم 22-12 24-14 28-19
رام الله والبيرة 20-11 22-13 27-18 طولكرم 25-13 27-15 32-17
نابلس 22-13 24-15 29-20 قلقيلية 25-13 27-15 32-17
جنين 24-14 26-15 30-17 سلفيت 22-12 24-14 28-19
طوباس 24-14 26-15 30-17 روابي 22-13 24-15 29-20
الخليل 21-11 23-13 28-18 غزه 23-14 25-16 30-17
أريحا 31-18 33-19 36-21 خانيونس 23-14 25-16 30-17
الأغوار الشمالية 28-16 31-17 34-19 رفح 24-13 26-15 31-16
والله تعالى أعلم

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