البيت الأبيض يندد بتصريحات الرئيس عباس بحق سفير أمريكا في إسرائيل

البيت الأبيض يندد بتصريحات الرئيس عباس بحق سفير أمريكا في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
ندّد البيت الأبيض، الإثنين، بقوة بالتصريحات التى أدلى بها الرئيس محمود عباس وما تضمّنته من "إهانات فى غير محلها" بحق السفير الأمريكى فى إسرائيل، معتبرا أن الوقت حان لكى يختار بين "خطاب الكراهية" والسلام.

وقال جايسن جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى الشرق الأوسط أن "الوقت حان لكى يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وايصاله إلى السلام والازدهار".

واتى تعليق البيت الابيض بعيد ساعات على نعت الرئيس الفلسطينى السفير الأمريكي فى إسرائيل ديفيد فريدمان ب"ابن الكلب".

* فرانس برس

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