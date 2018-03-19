الدين العام للأردن يرتفع الى 38.69 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطن

ارتفع مجموع الدين العام للأردن الى 27.44 مليار دينار (ما يعادل 38.69 مليار دولار) تشكل ما نسبته 95.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر يناير الماضي، مقابل 27.27 مليار دينار (ما يعادل 38.45 مليار دولار) أو ما نسبته 95.3 من الناتج لعام 2017.



وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية التي اصدرتها اليوم (الاثنين) ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 3.7 مليار دينار (الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار أمريكي تقريبا).



وفيما يتصل بالرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية شهر يناير الماضي، فقد ارتفع الى 11.87 مليار دينار (ما يعادل 16.74 مليار دولار) مقابل 11.86 مليار دينار (16.72 مليار دولار).



من جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي خلال شهر يناير من عام 2018 حوالي 158.7 مليون دينار موزعة بواقع 110.4 مليون دينار كأقساط و48.3 مليون دينار كفوائد.



وفيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) فقد ارتفع في نهاية يناير الماضي ليصل إلى حوالي 13.916 مليار دينار (ما يعادل 19.621 مليار دولار) أو ما نسبته 48.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.568 مليار دينار (ما يعادل 19.130 مليار دولار) أو ما نسبته 47.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 بارتفاع 347.2 مليون دينار.



وقالت الوزارة إن الارتفاع نتج عن زيادة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 290.4 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 56.8 مليون دينار.



وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية يناير الماضي بحوالي 115 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 175.4 مليون دينار.