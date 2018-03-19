جيش الاحتلال يستعد لمسيرات العودة

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً لإمكانية تدفق الآلاف إلى الحدود الفاصلة مع قطاع غزة وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري بعد الدعوات الموجهة للقيام بمسيرات العودة الكبرى.





وذكرت القناة الثانية العبرية أن الجيش يولي الموضوع أهمية كبيرة وأن قائد أركان الجيش غادي آيزنكوت سيحضر شخصياً إلى مناطق الغلاف والحدود مع القطاع الخميس القادم، للوقوف على استعدادات الجيش لمواجهة المسيرات وسيقضي يوماً كاملاً من المشاورات بالمناطق الحدودية برفقة قادة الجيش الآخرين.





وبحسب ما نشرته القناة فيتمثل تعامل الجيش مع هكذا مسيرات بإلقاء منشورات من الجو تدعو الفلسطينيين إلى عدم الاقتراب من الحدود، وبعدها إطلاق النار النيران التحذيرية باتجاه الجماهير حال اقترابهم من الحدود بالإضافة لاستخدام وسائل قمع التظاهرات من القنابل الغازية وغيرها.





كما سيقوم الجيش باستهداف جسدي للمحرضين الرئيسيين للتظاهرات، في حين يسعى الجيش للتزود بكميات هائلة من وسائل قمع التظاهرات استعداداً للتظاهرات.

رام الله - دنيا الوطن