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شؤون فلسطينية
سقوط طفل من الطابق الرابع في غزة
2018-03-19
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رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، بأن الطفل يوسف فلاح دغمش (3 سنوات) من سكان حي الصبرة في مدينة غزة، لقي مصرعه مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطه من الطابق الرابع في منزل ذويه.
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