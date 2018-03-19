تفاصيل زيارة بن سلمان إلى واشنطن

تفاصيل زيارة بن سلمان إلى واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للولايات المتحدة، والتي بدأت اليوم، بتوجيه من العاهل السعودي، بحسب الديوان الملكي السعودي.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن الزيارة تستغرق أسبوعين، ولن تقتصر على العاصمة واشنطن، بل سيقوم ولي العهد خلالها بزيارة 7 مدن أمريكية.

وأضاف الجبير وفقاً لما نقلته وزارة الخارجية اليوم: "سيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين".

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أصدر بياناً في وقت سابق اليوم، حول زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة، أفاد أن الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الأمريكي، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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