مستوطنون يجرفون أراضٍ لمواطنين جنوبي نابلس

رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الاثنين، أراضٍ جديدة في محيط مستوطنة (شفوت راحيل) المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت أراضٍ جديدة في الحوض 13 بموقع الخفافيش في قرية جالود.



وأضاف، أن سلطات الاحتلال، رفضت جميع الاعتراضات المقدمة من المجلس القروي وأصحاب الأراضي لوقف التوسع في مستوطنة (شفوت راحيل)، بحجة أنها معلن عنها كأراضي دولة منذ العام 1981، كما أنها مناطق عسكرية مغلقة، يُمنع استخدامها من قبل الفلسطينيين.



وأكد دغلس، أنه بهذا التوسع الجديد في المستوطنة، أصبحت جرافات المستوطنين على بعد أمتار فقط من سهل جالود الغربي الزراعي الواقع في الحوض 12.