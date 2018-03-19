الرئيس عباس: قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية للحفاظ على المشروع الوطني

الرئيس عباس: قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية للحفاظ على المشروع الوطني
القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس محمود عباس، اتخاذ القرارات الوطنية والاقتصادية، للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، لافتًا إلى أن القيادة لم تعاقب يومًا أي مواطن فلسطيني، سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وقال الرئيس في مستهل جلسة القيادة الفلسطينية برام الله، "بصفتي رئيسًا للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني"، مشيرًا إلى أن "حركة حماس من يتحمل مسؤولية، تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، وعليها أن تتوقف عن أعمالها، في القطاع التي تنسف المصالحة الوطنية".

وأضاف أبو مازن: قبلنا بالمصالحة وذهبنا لغزة لنحافظ سويًا على المشروع الوطني، لكن ماذا كانت النتيجة؟.. النتيجة كانت محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، هذا معيب بحق حماس، وعليها أن تختار ما بين استمرار انقلابها، أو تسليم القطاع كاملًا لحكومة الوفاق، لافتًا إلى أن نسبة تمكين الحكومة بغزة تساوي (صفرًا).

وذكر أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قال لحركة فتح باجتماعات المصالحة في القاهرة: "إذا كان عندنا أربعة أنفاق سيصبحوا 100 والصواريخ ستصبح بالآلاف، وأخبرونا أن فوق الأرض للحكومة وتحت الأرض للحركة".

وأوضح، أن السلطة الفلسطينية، كانت قادرة على الرد بالسلاح، عقب محاولة اغتيال الحمد الله، متابعًا: لكن نحن مسؤولون عن شعبنا، ولن نسمح بالحرب الأهلية.

وتابع الرئيس عباس: "لا نريد معلومات ولا قرارات، نحن نعرف من قام بتفجير موكب الحمد الله وفرج".

وهاجم الرئيس السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بسبب مواقفه المنحازة لإسرائيل، واصفًا إياه بمصطلح (ابن كلب)، كما هاجم عقد الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرها حول غزة، متسائلًا: "الآن استيقظ الأمريكان لدعم غزة بعد 11 عامًا، نحن نتحمل المسؤولية الكاملة في القطاع".

 

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