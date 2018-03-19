الفصائل: نناشد الرئيس عباس بألا يتخذ إجراءات جديدة ضد غزة

الفصائل: نناشد الرئيس عباس بألا يتخذ إجراءات جديدة ضد غزة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
دعت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس، للقدوم إلى قطاع غزة، من أجل الخروج من المرحلة الصعبة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومن أجل اتمام ملف المصالحة الوطنية.

وناشدت الفصائل عقب اجتماعها في مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، الرئيس أبو مازن، بعدم اتخاذ اجراءات جديدة ضد قطاع غزة، حيث تلى بيان الفصائل القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش، وقال فيه: "نناشد الرئيس أبو مازن، بألا يتخذ أجراءات جديدة قد تصب إلى مرحلة جديدة من (العقوبات) ضد غزة، على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأن يأتي الرئيس إلى القطاع في أسرع وقت".

وطالبت الفصائل، الأذرع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتعاون المشترك، في التحقيق باستهداف موكب رئيس الوزراء، من أجل الوصول إلى المتورطين، الذين أرادوا تفجير المصالحة وتفجير قطاع غزة، وفق البيان، معربة عن استنكارها للحادثة.

كما دعت الفصائل أبو مازن لعقد مجلس وطني موحد، يشارك فيه الجميع، بما في ذلك حركتي فتح وحماس، للخروج من الوضع الراهن.

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