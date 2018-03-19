منظمة التعاون الإسلامي تعتمد مشروعها قرار حول فلسطين والقدس

منظمة التعاون الإسلامي تعتمد مشروعها قرار حول فلسطين والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي ماهر الكركي أن اجتماع كبار الموظفين في المنظمة الذي يعقد بمقر المنظمة في جدة ويستمر ثلاثة أيام، اعتمد اليوم مشروع قرار حول فلسطين والقدس.

وأوضح الكركي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، أن مشروع القرار يتضمن التأكيد على قرارات قمة استطنبول الأخيرة وأبرزها رفض إعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس كما يتضمن دعم وتأييد مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام التي طرحها أمام مجلس الأمن.

وأشار الكركي إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية المقرر في أيار/ مايو المقبل.

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