فيديو: "صيادو غزة" صيد ثمين لزوارق الاحتلال

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشأصبح الصياد الفلسطيني فريسة لكل ممارسات الاحتلال في عرض البحر، لاسيما أن مطاردتهم أضحت بشكل مستمر دون أن يكون هناك رادع دولي لهذه الملاحقة، من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تحمي الصياد اثناء ممارسة مهامه.ويواصل الاحتلال بشكل يومي استهداف قوارب الصيادين في عرض البحر ومصادرتها، بجانب اعتقال الصيادين والذي كان اخرها اعتقال 11 صياداً اثناء قيامهم بممارسة عملهم في عرض البحر جنوب قطاع غزة حيث تم الإفراج عن واحد منهم وبقاء 10 قيد الاعتقال.وقال زكريا بكر ممثل الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي أن الصياد وقواربه مستهدف في كل ميل، بفعل ممارسات زوارق الاحتلال بعرض البحر.وأوضح بكر في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن نسبه 99%من حالات الاستهداف تكون على بعد 3 ميل علما أن المسافة المسموح بها هي 6 ميل، وهذا يعني أن الصياد مستهدف في كل مكان وزمان في محاولة لمنع الصياد من ممارسة عمله.بدوره أشار مفلح أبو ريالة صياد فلسطيني الى ان الاحتلال يتعمد في رش المياه على مولدات الكهرباء داخل القوارب من أجل اشتعال النيران داخلها بفعل التماس الكهربائي.وأكد أبو ريالة في حديثه لمراسل دنيا الوطن أن بحرية الاحتلال تتعمد بتشديد الحصار البحري في مواسم الصيد ربما هذه الأيام تشهد موسماً لصيد سمك السردين، والذي يعتبر الموسم الأكثر رزقاً لهم.وفي ذات السياق أكد يامن المدهون مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هناك ملاحقة مستمرة من بحرية الاحتلال للصيادين في عرض البحر، حيث يقوم بملاحقتهم وإطلاق النيران عليهم واعتقالهم بشكل مستمر.وأوضح المدهون في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن هناك مجموعة من الشكاوى تقدمها المؤسسات الحقوقية في غزة للمستشار القضائي للاحتلال الإسرائيلي للاعتراض على ملاحقة الزوارق الصيادين في عرض البحر.وأشار المدهون الى أن الانتهاكات مستمرة، هدفها منع عمل الصيادين وهي سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال منذ 10 سنوات، نتج عن ذلك سقوط العديد من الشهداء والاصابات والاعتقالات.