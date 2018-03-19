مجدلاني: دستور دولة فلسطين سيكون على جدول أعمال اجتماع القيادة



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني

إنه فيما يتعلق بدستور دولة فلسطين، أوضح أنه مطروح للنقاش خلال اجتماع القيادة مبينا أنه لا يوجد توافق حتى اللحظة على هذا الموضوع الذي يحتاج لمزيد من الوقت لنقاشه.





وأكد أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج على رأس جدول أعمال القيادة حيث سيكون هناك تصورات حول كيفية التعامل مع هذه الجريمة في ضوء التداعيات التي نتجت عن محاولة الاغتيال.



وأضاف مجدلاني في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية ظهر اليوم الاثنين أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ويضم كل القوى بهدف التحضير لعقد دورة المجلس الوطني نهاية الشهر القادم لبحث الخطوات الإجرائية لضمان دورة ناجحة للمجلس الوطني .



وشدد مجدلاني على ضرورة أن تُقَدِمَ مُخرجات المجلس الوطني إجابات على التحديات الوطنية من حيث صياغة برنامج سياسي يستجيب للمرحلة السياسية الراهنة وكذلك القضايا ذات الطبيعة التنظيمية المتعلقة بتجديد أطر منظمة التحرير وأيضا ضرورة مراجعة النظام الأساسي لمنظمة التحرير .





رام الله - دنيا الوطنبرئاسة الرئيس محمود عباس، تعقد القيادة اجتماعا موسعا في مقر الرئاسة برام الله مساء اليوم .