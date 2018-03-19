سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا

سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة خاصة في الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، خفض ثلث مدة عقوبة الجندي إليئور أزاريا، الذي أدين بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بينما كان مصابًا، ليتم الإفراج عنه في العاشر من أيار/ مايو المقبل، ليقضي بذلك ثلثي مدة العقوبة حيث حكم عليه بالسجن الفعلي مدة 14 شهرا فقط.

وتشير التقديرات إلى أن النيابة العسكرية لن تعارض قرار اللجنة، وكانت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب قد أدانت أزاريا بالقتل غير المتعمد، بعد أن أعدم الشهيد الشريف بينما كان ممدا على الأرض بسبب جراح خطيرة أصيب بها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بادعاء محاولته طعن جندي في مدينة الخليل، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وحكمت المحكمة العسكرية قد بالسجن الفعلي مدة 18 شهرًا بحق الجندي القاتل، ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمه أزاريا على الحكم، ورفضت كذلك استئناف الادعاء العسكري.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، خفض عقوبة الجندي القاتل مدة 4 أشهر، بناء على اعتبارات "الرحمة وأن الجندي القاتل خدم في وحدة قتالية في منطقة عمليات"، ورفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت سابق، طلب العفو عن أزاريا، الذي أيده وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان ووزراء آخرين. وبذلك تبنى ريفلين توصيات آيزنكوت، الذي كان راضيا بحكم قصير.

وأيد اليمين الإسرائيلي، وفي مقدمته رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الجندي القاتل وأبدى تعاطفا معه، ومارس ضغوطا على المحكمة العسكرية ومن ثم على آيزنكوت من أجل تخفيف عقوبة السجن.

أخبار ذات صلة

شعت: أبلغنا واشنطن أنه لا يمكن فرض &#34;صفقة القرن&#34; على الفلسطينيين

شعت: أبلغنا واشنطن أنه لا يمكن فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين

مجدلاني: دستور دولة فلسطين سيكون على جدول أعمال اجتماع القيادة

مجدلاني: دستور دولة فلسطين سيكون على جدول أعمال اجتماع القيادة

الهيئة المستقلة: &#34;جوال&#34; و&#34;الوطنية&#34; قدمتا معلومات استهداف موكب الحمد الله لنيابة رام الله

الهيئة المستقلة: "جوال" و"الوطنية" قدمتا معلومات استهداف موكب الحمد الله لنيابة رام الله

سامر سلامة: إسرائيل تحتجز مليارات الدولارات المستحقة للعمال الفلسطينيين

سامر سلامة: إسرائيل تحتجز مليارات الدولارات المستحقة للعمال الفلسطينيين

وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا

سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا

وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

مديرية صحة أريحا: استحقت التميز في الأداء والسلوك الوظيفي والخدمات والمباني

مديرية صحة أريحا: استحقت التميز في الأداء والسلوك الوظيفي والخدمات والمباني

عربي

فيديو: بشار الأسد يقود سيارته الخاصة إلى الغوطة.. فماذا قال؟

فيديو: بشار الأسد يقود سيارته الخاصة إلى الغوطة.. فماذا قال؟

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد &#34;المغرضين&#34;

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد "المغرضين"

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

منوعات

فيديو: بلقيس فتحي تدافع عن نادين نجيم بألفاظ نابية

فيديو: بلقيس فتحي تدافع عن نادين نجيم بألفاظ نابية

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

غادة عبدالرازق تُصاب في &#34;ضد مجهول&#34;

غادة عبدالرازق تُصاب في "ضد مجهول"