هذا هو هدف بوتين خلال فترته الرئاسية الجديدة

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إنه سيواصل العمل لضمان إمكانيات الدفاع وحل القضايا الأمنية للبلاد، لافتاً إلى أن الأهم هو القضايا الداخلية، وضمان نمو الاقتصاد الروسي.



وقال بوتين، خلال الاجتماع مع رؤساء حملته الانتخابية: "أهم ما سنعمل عليه، هو بالمرتبة الأولى جدول الأعمال الداخلي، من ضمان نمو الاقتصاد الروسي ومنحه طابع الابتكار، بالإضافة إلى تطوير مجالات الرعاية الصحية والإنتاج الصناعي، وكما ذكرت سابقاً، جميع البنى التحتية، وغيرها من المجالات المهمة للمضي قدماً ورفع مستوى معيشة مواطنينا".



وأشار الرئيس، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إلى أنه سيعمل على القضايا المتعلقة بضمان القدرة الدفاعية للبلاد، مضيفاً: "بالطبع، هناك قضايا تتعلق بالقدرة الدفاعية والأمن، لا يمكن تجاهل هذا، ومع ذلك فإن الأهم بالنسبة لنا هو جدول الأعمال الداخلي".