وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء اليوم، ورشة بعنوان (الطاقة النظيفة)، وذلك في مقر الوزارة في رام الله.

وتحدثت الورشة عن قطاع الكهرباء في فلسطين، والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وترشيد استهلاك الطاقة، وأثرها على البيئة والطاقة المتجددة، والتدقيق الطاقي ومشاريع كفاءة الطاقة.

وتحدث في الورشة كل من: إسماعيل علاونة، مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وابتسام الوزني، مسؤولة دائرة التوعية في المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة، والمهندسة أسماء ياسين، مديرة العمليات في المركز.

وشملت قضايا النقاش القوانين الجديدة في الطاقة المتجددة وتبادلها مع شركات الكهرباء، أنواع وتقنيات الخلايا الشمسية واستخداماتها، والأنظمة الأخرى المساندة (UPS )، مولدات ومحولات كهرباء وغيرها، وترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقة البديلة النظيفة.

يذكر، أن الوزارة كانت قد عقدت اتفاقية تعاون بينها وبين سلطة الطاقة للاستفادة من مشاريع كفاءة الطاقة (الصندوق الدوار) لتنفيذ مشروع استبدال الإنارة الحالية إلى إنارة LED موفرة للطاقة وتركيب، وتشغيل نظام التحكم في المبنى الخاص في الوزارة في رام الله، حيث تحرص الوزارة على ترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في فلسطين، لاسيما وأن التكنولوجيا هي أداة أساسية في الترشيد والمحافظة على البيئة.

أخبار ذات صلة

شعت: أبلغنا واشنطن أنه لا يمكن فرض &#34;صفقة القرن&#34; على الفلسطينيين

شعت: أبلغنا واشنطن أنه لا يمكن فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين

مجدلاني: دستور دولة فلسطين سيكون على جدول أعمال اجتماع القيادة

مجدلاني: دستور دولة فلسطين سيكون على جدول أعمال اجتماع القيادة

سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا

سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا

الهيئة المستقلة: &#34;جوال&#34; و&#34;الوطنية&#34; قدمتا معلومات استهداف موكب الحمد الله لنيابة رام الله

الهيئة المستقلة: "جوال" و"الوطنية" قدمتا معلومات استهداف موكب الحمد الله لنيابة رام الله

سامر سلامة: إسرائيل تحتجز مليارات الدولارات المستحقة للعمال الفلسطينيين

سامر سلامة: إسرائيل تحتجز مليارات الدولارات المستحقة للعمال الفلسطينيين

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا

سيفرج عنه بعد شهرين.. خفض عقوبة السجن للجندي أزاريا

وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

الأحمد للأطر النسوية: الانقسام والاحتلال أثقل كاهلنا

مديرية صحة أريحا: استحقت التميز في الأداء والسلوك الوظيفي والخدمات والمباني

مديرية صحة أريحا: استحقت التميز في الأداء والسلوك الوظيفي والخدمات والمباني

عربي

فيديو: بشار الأسد يقود سيارته الخاصة إلى الغوطة.. فماذا قال؟

فيديو: بشار الأسد يقود سيارته الخاصة إلى الغوطة.. فماذا قال؟

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد &#34;المغرضين&#34;

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد "المغرضين"

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

منوعات

فيديو: بلقيس فتحي تدافع عن نادين نجيم بألفاظ نابية

فيديو: بلقيس فتحي تدافع عن نادين نجيم بألفاظ نابية

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

غادة عبدالرازق تُصاب في &#34;ضد مجهول&#34;

غادة عبدالرازق تُصاب في "ضد مجهول"