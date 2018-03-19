وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

رام الله - دنيا الوطن

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء اليوم، ورشة بعنوان (الطاقة النظيفة)، وذلك في مقر الوزارة في رام الله.



وتحدثت الورشة عن قطاع الكهرباء في فلسطين، والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وترشيد استهلاك الطاقة، وأثرها على البيئة والطاقة المتجددة، والتدقيق الطاقي ومشاريع كفاءة الطاقة.



وتحدث في الورشة كل من: إسماعيل علاونة، مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وابتسام الوزني، مسؤولة دائرة التوعية في المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة، والمهندسة أسماء ياسين، مديرة العمليات في المركز.



وشملت قضايا النقاش القوانين الجديدة في الطاقة المتجددة وتبادلها مع شركات الكهرباء، أنواع وتقنيات الخلايا الشمسية واستخداماتها، والأنظمة الأخرى المساندة (UPS )، مولدات ومحولات كهرباء وغيرها، وترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقة البديلة النظيفة.



يذكر، أن الوزارة كانت قد عقدت اتفاقية تعاون بينها وبين سلطة الطاقة للاستفادة من مشاريع كفاءة الطاقة (الصندوق الدوار) لتنفيذ مشروع استبدال الإنارة الحالية إلى إنارة LED موفرة للطاقة وتركيب، وتشغيل نظام التحكم في المبنى الخاص في الوزارة في رام الله، حيث تحرص الوزارة على ترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في فلسطين، لاسيما وأن التكنولوجيا هي أداة أساسية في الترشيد والمحافظة على البيئة.