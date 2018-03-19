مديرية صحة أريحا: استحقت التميز في الأداء والسلوك الوظيفي والخدمات والمباني

تَميّز عمل طواقم مديرية صحة أريحا والأغوار خلال العام المنصرم 2017 بالجودة والسرعة والاتقان، ما رشحها لجائزة التّميُز من قبل الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، تقديراً للجهود الكبيرة والجودة العالية والسلوك الوظيفي المهني لطواقمها خلال تأديتهم عملهم اليومي.



وتعتبر مديرية صحة أريحا والأغوار من المديريات المميزة على مستوى الوطن، لتوفر العديد من الشروط والخدمات التي يحتاجها المواطنون في المحافظة، بمختلف فئاتهم العمرية، وتنوع احتياجاتهم للرعاية والخدمة الصحية.



فيما تتوفر في المديرية خدمات صحية تخصصية أساسية وضرورية لمرضى السكري والغدد اللمفاوية والجلد وعيادات للطب النفسي، والعيادات العامة، وقسم للأشعة، وغيرها من خدمات أساسية.



ويعتبر مبنى المديرية هو الأبرز والأكثر تميزاً على المستوى الوطني، والمؤلف من ثلاثة طوابق ساهمت الحكومة الفلسطينية بتمويله إلى جانب دعم قدمته الحكومة البرازيلية، إضافة لتبرعات من المجتمع المحلي بتكلفة قاربت المليون دولار أمريكي.



وتقديراً من وزارة الصحة لهذه الجهود، فقد تم تكريم طواقم المديرية خلال احتفال نظم لهذا الغرض بحضور عبير الوحيدي، ممثلة لرئيس الوزراء، وجمال الرجوب، نائب محافظ أريحا والأغوار، والدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الأولية، ورئيس بلدية أريحا، وأسامة النجار، نقيب المهن الطبية، وعدد من المدراء العامين ومدراء المؤسسات المدنية وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة.



وقال الدكتور أرب عناني، مدير مديرية صحة أريحا والأغوار، أن هذا التكريم سيزيد من إصرار وتصميم كافة طواقم المديرية لمواصلة عملهم بتميز وإتقان لتحقيق مزيد من الخدمة الأمثل لمواطني المحافظة، مضيفاً أن ثقة المواطن بأدائنا هي النيشان الأغلى على صدورنا، موضحاً أن مشروعاً بتمويل فرنسي، سينفذ لتطوير عيادة الجفتلك في الأغوار الوسطى، سيمكننا من العمل على مدار الساعة، لخدمة سكان المناطق النائية والتجمعات البدوية في الأغوار، بكلفة تقدر بنصف مليون دولار.















رام الله - دنيا الوطن- فتحي براهمة