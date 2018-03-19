الأمم المتحدة: لم نطلع على نتائج الاجتماع "العصف الفكري" الخاص بغزة

الأمم المتحدة: لم نطلع على نتائج الاجتماع "العصف الفكري" الخاص بغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال مصدر مسؤول في الأمم المتحدة: إن الإدارة الأمريكية لم تطلع المنظمة الدولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على نتائج لقاء العصف الفكري، الذي عُقد الأسبوع الماضي في واشنطن برعاية أمريكية، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يتم توجيه دعوة بالأساس لحضور اللقاء الفكري، ولم تقدم للمؤسسات الدولية أي معلومات بهذا الخصوص".

يذكر، أن الإدارة الأمريكية، دعت عدداً من الدول الأوروبية والعالمية للقاء حول قطاع غزة، أسمته لقاء "العصف الفكري"، زاعمةً أنها ستبحث مع تلك الدول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية حضور الاجتماع، واعتبرت أنه التفاف على القيادة الفلسطينية، ومحاولة لتطبيق "صفقة القرن" واستمرار للمحاولات الأمريكية، لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

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