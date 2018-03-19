الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

دعا النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، حركات التضامن الدولي، لتكثيف جهودها الرامية لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة، الذي يتصاعد بشكل مخيف.





جاء ذلك، في بيان في ذكرى استشهاد الناشطة الأميركية في مجال حقوق الإنسان راشيل كوري، التي قتلتها جرافة إسرائيلية في رفح عام 2003 خلال محاولتها منعها من تجريف أراضي ومنازل المواطنين.





وقال الخضري: "إن كوري، مثلت أعلى درجات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ووقفت إلى جانبه، وتحدت كل آلات ووسائل بطش الاحتلال، لمنعه من هدم المنازل وتشريد أصحابها، وأطلقت صرخات مدوية لا زال صداها يُسمع في كل مكان في غزة، وبين كل أحرار العالم".





وشدد الخضري على ضرورة أن تشكل هذه المناسبة، وخاصة مع تصاعد الأزمات في غزة خلال سنوات الحصار الـ 12، انطلاقة تضامنية دولية متجددة مع غزة لمساندتها ودعمها وتعزيز صمودها.





ووجه الخضري، التحية للراحلة كوري، وعائلتها، وكل حركات التضامن الدولي المطالبة بتكثيف جهودها لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، بسبب الحصار وثلاثة حروب مُدمرة.





وقال: "نأمل في تجمع دولي واسع على صعيد شعبي ومؤسساتي وبرلماني؛ ليكون له التأثير على المستويات الرسمية، ودعوتها للعمل على ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال، لرفع الحصار عن غزة، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لإنهاء المعاناة".





وأشار الخضري إلى أن نجاح الحراك الدولي المساعد والمساند للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، بما ينسجم مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تكفل الحياة الحرة الكريمة لشعبنا في دولته المستقلة، دون استيطان وحصار وجدار، بقدر ما يكون إنهاء الحصار والاستيطان والاحتلال أسرع.





رام الله - دنيا الوطن