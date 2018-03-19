لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت لجنة الانتخابات المركزية، ممثلة بمديرها التنفيذي هشام كحيل، في الاطلاع على تجربة الانتخابات الرئاسية الروسية، وذلك ضمن وفد المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، بصفته عضواً في مكتبها التنفيذي.

واطلع الوفد العربي المشارك على سير العملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع والفرز، وكذلك إعلان النتائج الأولية للانتخابات، والتي تنافس فيها ثمانية مرشحين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي %67 من أصحاب حق التصويت، والبالغ عددهم 107 ملايين ناخب وناخبة، موزعين على أكثر من 97 ألف مركز اقتراع بكافة الأراضي الروسية، وطبقاً للنتائج الأولية، حصل المرشح بوتين على أغلبية الأصوات بنسبة 76%.

يذكر، أن عدد المراقبين الدوليين على الانتخابات الروسية، قد زاد عن 1500 مراقب من دول مختلفة من العالم.

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