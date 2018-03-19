جنرال إسرائيلي يطالب بالشروع بـ "معركة حاسمة" ضد حماس

رام الله - دنيا الوطن

قال الجنرال في جيش الاحتياط الإسرائيلي، تسفيكا فوجل: إن نيران فتيل المواجهة مع الفلسطينيين أُضرمت بالفعل، مشيراً إلى أن السؤال الآن هو من سيأخذ المبادرة، ومن سيتم جره إلى المعركة في ظل ظروف، يمليها الجانب الآخر.



وأوضح فوجل، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين)، أن سيناريو الكابوس الإسرائيلي، هو مسيرة عشرات الآلاف إلى السياج، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ ضخمة، وهجوم من الأنفاق المتبقية لحماس.



وأضاف: "لا يمكنك العودة وتغيير البداية، ولكن يمكنك البدء الآن وتغيير النهاية، والنشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي بشكل خاص والمؤسسة الدفاعية بشكل عام، والذي تم الإعراب عنه خلال الشهر الماضي في الكشف عن الأنفاق الهجومية وتدميرها في قطاع غزة بالتوازي مع اعتقال فلسطينيين بالضفة الغربية يرفع بدرجة كبيرة من الفتيل القصير لبرميل حماس المتفجر".



وتابع: "إن التحديد المبكر لمحاولة حماس العودة إلى تأهيل الأنفاق التي دمرت جزئياً، والقبض على قاتل الحاخام إيتامار بن غال في نابلس، يؤثر بشكل كبير على مرونة حماس في غزة بالضفة الغربية، وإن جو الفشل لحماس المتحقق وقوة التصميم الإسرائيلي على العمل من جهة أخرى، يثبط الحافز الذي تستند عليه أيديولوجية حماس في الضفة وغزة، وحزب الله في لبنان وسوريا"، على حد تعبيره.



وأكمل: "حماس والمنظمات الأخرى، أولئك المقربون منها وأولئك الذين يتنافسون معها على أسبقية الهجمات وشدتها، يتعرضون لضغوط هائلة، والنظام الدفاعي الذي بنته المؤسسة الدفاعية، والذي يتضمن قبة حديدية، والتي أزالت بالكامل القدرة على تهديد عمق الأراضي الإسرائيلية، وجدار الدفاع الأرضي، الذي يتيح لجودته الاستثنائية اكتشاف الأنفاق، ومنع التسلل إلى أراضي إسرائيل، قمعت محاولة حماس الاستراتيجية لإثبات القوة العسكرية".



واستطرد: "المخابرات الإسرائيلية، القادرة على جمع المعلومات، تقوّض ثقة حماس الداخلية، وثقتها بالشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة، والثاني في الضفة، حماس تخشى العزلة، تمت خيانتها وضربها، كما أن تجاهل جزء كبير من العالم العربي والإسلامي لقيادة حماس، والمصالحة مع حركة فتح التي فشلت، والمصريون، الذين لا يسمحون بفتح المعابر ويعملون أيضاً ضد الأنفاق، لا يتركوا لحماس مكانًا للعمل".



وقال: "ليس لدي شك في أن حماس ستحاول في المستقبل القريب إقناع جزء كبير من سكان قطاع غزة، الذي يعاني من روتين بائس، بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن وضعهم، وفتيل المعركة العنيفة اشتعل، ولم يبق لنا إلا أن نقرر ما إذا كنا سنوقفها ونبدأ خطوة هجومية، أو ترك المبادرة لحماس والشروع في عملية أخرى لا خيار عنها".



وأضاف: "لا أوصي بالمخاطرة بترك المبادرة بأيدي حماس، إذا تمكن ونجح بقيادة واخراج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة احتجاج إلى الحدود مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه شن هجوم من الأنفاق التي لا يزال يملكها بالتوازي مع موجة من الصواريخ، قد نجد أنفسنا في وضع تشغيلي وإعلامي محرج".



وتابع: "يجب أن نكوّن الواقع المستقبلي، فقط المبادرة المبنية على تقدير جيد، تخلق فرصة لحياة طبيعية من كلا طرفي الجدار المحيطة بغزة".