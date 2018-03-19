بنك الإسكان يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة

بنك الإسكان يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة
رام الله - دنيا الوطن
قام بنك الإسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية، وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي، بتجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة، وذلك من منطلق تعزيز القراءة في المدرسة، وتأكيداً على أهمية المكتبات المدرسية في تنمية مهارات الطلبة، وفتح آفاق جديدة للتعرف إلى عوالم مختلفة.

ومن جانبه صرح المدير الإقليمي لبنك الإسكان محمد البرغوثي، بأن هذا التبرع يعكس حرص البنك على التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، وضمن سياسته في دعم مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة القطاع التعليمي، كما أشار إلى أهمية إيجاد البيئة المدرسية السليمة المناسبة للتعليم والتعلم.

وبدورها، شكرت مديرة المدرسة، ومجلس أولياء الأمور وبنك الإسكان للتجارة والتمويل على دعمه السخي، بحيث عملت هذه المساهمة على إدخال الفرحة للطلبة، ووفرت لهم الجو السليم لتطوير العملية التعليمية والثقافية.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن دور بنك الإسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على إتمام المسيرة التعليمية والتنموية لكافة الطلبة.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: لم نطلع على نتائج الاجتماع &#34;العصف الفكري&#34; الخاص بغزة

الأمم المتحدة: لم نطلع على نتائج الاجتماع "العصف الفكري" الخاص بغزة

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

جنرال إسرائيلي يطالب بالشروع بـ &#34;معركة حاسمة&#34; ضد حماس

جنرال إسرائيلي يطالب بالشروع بـ "معركة حاسمة" ضد حماس

الرئيس عباس ونظيره المصري يبحثان الأوضاع في غزة

الرئيس عباس ونظيره المصري يبحثان الأوضاع في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

بنك الإسكان يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة

بنك الإسكان يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة

عربي

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد &#34;المغرضين&#34;

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد "المغرضين"

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

من تونس &#34;سيف القذافي&#34; يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

من تونس "سيف القذافي" يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

منوعات

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

غادة عبدالرازق تُصاب في &#34;ضد مجهول&#34;

غادة عبدالرازق تُصاب في "ضد مجهول"

فيديو: لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي حتى الآن؟

فيديو: لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي حتى الآن؟