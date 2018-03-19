بنك الإسكان يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة

رام الله - دنيا الوطن

قام بنك الإسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية، وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي، بتجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة، وذلك من منطلق تعزيز القراءة في المدرسة، وتأكيداً على أهمية المكتبات المدرسية في تنمية مهارات الطلبة، وفتح آفاق جديدة للتعرف إلى عوالم مختلفة.



ومن جانبه صرح المدير الإقليمي لبنك الإسكان محمد البرغوثي، بأن هذا التبرع يعكس حرص البنك على التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، وضمن سياسته في دعم مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة القطاع التعليمي، كما أشار إلى أهمية إيجاد البيئة المدرسية السليمة المناسبة للتعليم والتعلم.



وبدورها، شكرت مديرة المدرسة، ومجلس أولياء الأمور وبنك الإسكان للتجارة والتمويل على دعمه السخي، بحيث عملت هذه المساهمة على إدخال الفرحة للطلبة، ووفرت لهم الجو السليم لتطوير العملية التعليمية والثقافية.



وتأتي هذه المبادرة، ضمن دور بنك الإسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على إتمام المسيرة التعليمية والتنموية لكافة الطلبة.