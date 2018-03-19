فيديو: بشار الأسد يقود سيارته الخاصة إلى الغوطة.. فماذا قال؟

فيديو: بشار الأسد يقود سيارته الخاصة إلى الغوطة.. فماذا قال؟
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، حواراً مطولًا داخل سيارته الشخصية، أثناء توجهه إلى مدينة الغوطة، تطرق فيه إلى عدة قضايا بما فيها الصراع في سوريا.

وقال الأسد، لقناة (الشام) السورية: إن زيارته إلى (الغوطة) هدفها الاطلاع على المناطق التي تحررت، ومنها منطقة (جسرين) التي شهدت قتالاً شرساً، وكانت من أقسى المعارك خلال الأسابيع الماضية، لكن اليوم في (سأبنا) و(كفر بنطنا) تجري مفاوضات بعد دخول الجيش إلى جزء منها".

وقال الرئيس السوري: إن "أي شيء ممكن تحريره بدون قتال فهذا الشيء الصح، لأن المناطق فيها مدنيون والمسلحون يستخدمونهم دروعاً بشرية".

وذكر الأسد، أن "هدف المعارضة كان خنق مدينة دمشق، حيث كان المطار يشهد عمليات قنص ما يعطل عمله لساعات، إذا لم يكن لأيام، إضافة لسعيهم إلى قطع الطرق".

وأضاف أنه "منذ أن خسر المسلحون (القصير)، وكل معركة نربحها فهي تضعف معنويات الطرف الآخر وتضعف موقفه، وكانت حلب ورقة كبيرة التي أضعفتهم أصبحت الأوراق أساساً محدودة".

وأشار الأسد إلى أن "الغوطة لها أهمية كبيرة لأنها على مشارف العاصمة دمشق، وكانت من أهم الأوراق التي خسروها، لافتاً إلى أن خروج السكان من المدينة البعض كان بسبب قصف حواجز الجيش، وهذه فضيحة حقيقية للدول المنخرطة في الحرب على سوريا".

شاهد تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد كاملة..

 

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