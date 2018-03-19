الشرطة تنجز 3691 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3691 قضية الاسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3691 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 121 قضية ودورت 21 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 449 قضية ودور 78 قضية، وانجز قسم التنفيذ 3121 قضية ودور 1701 قضية اخرى . 

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 404,4 غرام مواد مخدرة ، 198اشتال قنب  ،62   اكياس تغليف ،  بالأضافة الى 15 أدوات للتعاطي .

وسجلت إدارة شرطة  المرور 249 حادث سير نتج عنها  مصرع شخص  ،148 إصابة ، وفحصت 10202 مركبة وأنزلت عن  الشارع 226 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4146 مرورية، وحجزت 455 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 1390 مركبة غير قانونية .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 158342 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 39775 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا  السياحة والاثار فقد تم إنجاز 16 قضية ، وجاري متابعة 7 قضايا اخرى  وضبطت  96 قطعة أثرية جهاز واحد  للكشف عن المعادن  .

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: لم نطلع على نتائج الاجتماع &#34;العصف الفكري&#34; الخاص بغزة

الأمم المتحدة: لم نطلع على نتائج الاجتماع "العصف الفكري" الخاص بغزة

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

جنرال إسرائيلي يطالب بالشروع بـ &#34;معركة حاسمة&#34; ضد حماس

جنرال إسرائيلي يطالب بالشروع بـ "معركة حاسمة" ضد حماس

الرئيس عباس ونظيره المصري يبحثان الأوضاع في غزة

الرئيس عباس ونظيره المصري يبحثان الأوضاع في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

الخضري يدعو حركات التضامن الدولي لتكثيف جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني بغزة

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

لجنة الانتخابات تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

مصرع مواطن بعد تعرضه لحادث دهس في نابلس

بنك الإسكان يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة

بنك الإسكان يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا الأساسية المختلطة

عربي

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد &#34;المغرضين&#34;

منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد "المغرضين"

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

من تونس &#34;سيف القذافي&#34; يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

من تونس "سيف القذافي" يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

منوعات

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

برفقة خطيبته.. كاظم الساهر يزور مصر بعد 8 سنوات غياب

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

صور: شاهد حذاء ليلى علوي المثير للجدل في حفل عام

غادة عبدالرازق تُصاب في &#34;ضد مجهول&#34;

غادة عبدالرازق تُصاب في "ضد مجهول"

فيديو: لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي حتى الآن؟

فيديو: لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي حتى الآن؟