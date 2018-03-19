منافس السيسي: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد "المغرضين"

فيديو: من هو موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر



رام الله - دنيا الوطنأصدر موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي للانتخابات المصرية، بيانًا، قال فيه: إنه ظهر في الأونة الأخيرة بعض المغرضين من أعداء الوطن فى الداخل، ممن يتلقون تمويلاتخارجية، بهدف التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والعمل على إثارة البلبلة، ونشر معلومات كاذبة مدعمة بالتزوير من خلال قيامهم بعمل لافتات تحتوي على عبارات تدل على مساندتي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وهذا يتنافى مع المبادئ والأخلاق.وأكد مصطفى فى بيانه، أن هؤلاء المغرضين، قاموا أيضاًبالترويج لأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي و(تويتر) تفيد بأنني تقدمت ببلاغ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خرق حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى الصمت الانتخابي، وهذا لم يحدث.وشدد المرشح الرئاسي على أنه يسعى إلى أن تنتهي الانتخابات الرئاسية بشرف ونزاهة، وحب للوطن، وعدم إعطاء الفرصة للمغرضين، وأعداء الوطن، بإحداث وقيعة بين المرشحين فى انتخابات الرئاسة.واختتم بيانه: نحذر كل من تسول له نفسه الاستمرار فى هذه المهزلة، ممن يحاولون التلاعب بمشاعر المواطن المصري باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج، وتقديمهم إلى المحاكمة، مشيرًا إلى أنه مرفق بالبيان صور للأكاذيب، وما يتم ترويجه من المغرضين ضده.